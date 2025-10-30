株式投資において「安く買って高く売る」のは当然の話のように思えますが、収益性ばかりを意識することは「投資家の本質」ではありません。株の売買で利確に全神経を研ぎ澄ませているW氏は、「売買型株式投資家」の典型例といえます。本記事では、ファンドマネージャーの奥野一成氏が、毎日の株価変動に一喜一憂するW氏の株式投資スタイルを分析。「売買型株式投資」が資産形成には不向きな理由について解説します。株価変動に執着