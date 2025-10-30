2021年2月に漁船の網の修理を巡って現金約78万円をだまし取ったとして警察は須崎町漁協の前の組合長ら2人を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、須崎市の須崎町漁協の前の組合長･和田義光容疑者(75)と、漁協の監事･和田利明容疑者(75)です。警察によりますと、2人は2021年2月、漁で使う網の修理に伴い、須崎沖沿岸漁業自主調整促進協議会に架空の人件費を申告し現金78万2000円をだまし取ったものです。2025年3