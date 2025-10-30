MLB選手会は日本時間30日、マリナーズのカル・ローリー選手が「プレーヤーズ・チョイス・アワード」の年間最優秀選手(MVP)に選出されたことを発表。受賞に期待が寄せられていたドジャース・大谷翔平選手でしたが、MVPおよびリーグ別の受賞選手にも選出とはなりませんでした。「プレーヤーズ・チョイス・アワード」とは1992年創設の選手間投票で選出される賞。フィールド内外での卓越した活躍を称えるものです。両リーグ通じてただ1