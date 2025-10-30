上皇ご夫妻が神奈川県葉山町で静養に入られました。上皇さまの入院にともなう延期を経ての実現です。上皇ご夫妻はきょう（30日）午前11時半すぎ、神奈川県の葉山町に車で到着し、地元住民や観光客らから出迎えを受けられました。秋晴れの下、沿道にはおよそ100人が集まり、「上皇さま」「上皇后さま」など声が飛び交うと、ご夫妻は車の窓を開けて笑顔で手を振り、御用邸に入られました。おふたりは、2022年4月、当時の仮御所（高輪