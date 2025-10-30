【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）【映像】謎の「野太い奇声」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の試合中に、野太い声援が響いた。スタジアムに突如として発生した雄叫びに近いような声が、ファンの間で話題になった。なでしこジャパンは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦。試合の主導権を握っていたもの