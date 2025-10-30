「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ブルージェイズの先発マウンドに上がったイエサベージが１２奪三振をマークし、新人右腕のワールドシリーズ新記録を樹立した。序盤からスプリット、スライダーを軸にドジャース打線をほんろう。二回から三回にかけて５者連続の奪三振ショーを演じた。三回には大谷がヘルメットを飛ばして空振り三振を喫するなどレアシーンも。五回までに