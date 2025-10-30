サムスン電子のロゴ（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子が30日発表した7〜9月期連結決算によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期と比べ32.5％増の12兆1661億ウォン（約1兆3千億円）となった。売上高は8.8％増の86兆617億ウォンと、四半期として過去最高を記録した。メモリーの売上高が四半期として過去最高となるなど、半導体部門が好調だった。生成人工知能（AI）に不可欠な「広帯域メモリー