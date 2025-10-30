各地でクマによる被害が相次いでいることから、政府はきょう、関係閣僚会議を開き、ハンターの確保など住民を守るための具体策の検討を急ぐ方針です。環境省によりますと、今年度、クマに襲われて死亡した人は過去最多の12人に上っています。こうしたなか、政府はきょう午後、関係省庁によるクマ対策の「連絡会議」を木原官房長官をトップとする「閣僚会議」に格上げして、会合を開きます。会合では、▼「ガバメントハンター」と呼