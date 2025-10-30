俳優高岡早紀が３０日までに更新したインスタグラムで、大河ドラマ「べらぼう」で共演する横浜流星から劇中で「ばばぁ」と呼ばれることの心境を明かした。高岡は、横浜演じる主演の蔦屋重三郎の母つよさんを演じている。高岡は「今夜も大河ドラマ”べらぼう”ご覧くださいましてありがとうございます。息子にどんなに”おい、ばばぁ”と呼ばれても、こんなにも優しい眼差しで見てもらえている”つよさん”は幸せ者です。