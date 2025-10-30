高市総理はAPEC首脳会議に出席するため、きょう午後、韓国に向けて出発します。きょう、李在明大統領との首脳会談をおこなうほか、あすは中国の習近平国家主席との会談も調整しています。高市総理の政治姿勢に、中国、韓国から懸念する声も上がるなか、歴史問題を抱える両国と、どのように向き合うのかが焦点となります。高市総理は、きょうから3日間の日程で、APEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席し、「貿易・投資」や「AI」「