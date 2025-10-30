小学生の柔道全国大会に県代表として出場する選手らが10月29日、四国放送を訪れ、全国での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、小学生の柔道全国大会の県選手団に選ばれた選手7人と監督2人です。選手は、2025年5月に徳島市で開かれた少年柔道の県予選で優勝や、準優勝を収め、編成されたメンバーです。六車汰士主将ら5人は、県代表チームで団体戦を戦います。また、形競技県代表の2人は2人1組で出場し、1人が技を