注目の会談が始まりました。韓国を訪問中のアメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席と先ほどから会談を行っています。現地から中継です。トランプ大統領と習近平国家主席の会談は、韓国空軍基地内の施設で日本時間午前11時すぎから始まっています。アメリカトランプ大統領「我々はきょう、とても成功する会合を行う。何の疑いもない。ただ、彼はとてもタフな交渉者だ。それはよくない。我々はとても良い関係を持ってい