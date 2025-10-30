アメリカのトランプ大統領は国防総省に対し、核兵器実験を直ちに開始するよう指示したと明らかにしました。核実験が実際に行われれば1992年以来33年ぶりとみられます。トランプ大統領は30日、中国との首脳会談を前に「他国の核実験の計画を踏まえ、私は国防総省に対し我が国の核兵器についても同等の基準で実験を開始するよう指示した」と自らのSNSに書き込みました。「やむを得ない選択だ」などとしたうえで、「このプロセスは直