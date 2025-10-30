対立は緊張緩和に向かうのでしょうか。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談が、30日午前11時過ぎに始まりました。首脳会談が行われている韓国・釜山（プサン）の空港前から、FNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。会談の冒頭、両首脳は握手を交わしましたが笑顔はあまり見られず、張り詰めた雰囲気も伺えました。中国・習近平国家主席：お会いできてうれしいです。アメリカ・トランプ大統領