お笑いトリオ、パンサーの向井慧（39）が、29日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。TBS系「王様のブランチ」など、テレビのレギュラーのほかにラジオのレギュラー番組4本をこなす超多忙生活を語った。オードリー若林正恭（47）から「向井くんはラジオさ、出勤しているとき聞いてるんだけど、あの後にロケとか行ってるんでしょ？」質問され、向井は「そうですね。今日とかもその感じではあるんで