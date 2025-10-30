TikTokに投稿された「産前→産後 垢抜け記録」の動画が、多くの母親たちの共感を集めています。投稿主は、シングルマザーとして子育てをしながら自分らしい生き方を発信する、いとみきさん（@itomiki_life）。かつては「母親だから」「自分を後回しにするのが当然」と思い込んでいたといいます。【ビフォーアフター写真】産前→産後“垢抜け”記録を見る未婚で息子を妊娠した当時、将来への不安を感じながらも、「自分の選択を正解