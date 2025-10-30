中国の自動車メーカー、比亜迪（BYD）は10月29日、日本市場向けに開発した初の軽自動車タイプの純電気自動車（EV）「RACCO（ラッコ）」を公開しました。新型車は2026年夏に日本で正式発売される予定です。「ラッコ」は日本独自の軽自動車規格に合わせ、全長3395ミリ、全幅1475ミリ、全高1800ミリとコンパクトなサイズに設計されています。外観はスクエアでシンプルな造形ながら、黒を基調としたピラーや浮遊感のあるルーフデザイン