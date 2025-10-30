新潟県内では今年度、クマの出没件数が2100件を超えていて過去最多となっています。県によりますこれまで最も多かったのは2020年度の1957件で、2000件を超えた年はないということです。県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表し注意を呼び掛けています。こうした中、10月21日には魚沼市でクマ1頭が住宅付近で目撃されました。人の日常生活圏内であり危険な状態であったことから、市が新潟県警と協力し安全確保を行った後、「緊急