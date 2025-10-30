今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【岐阜県海津市】堤防の除草作業にヤギを投入』というmaryu4492さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）岐阜県海津市では、新たな取り組みとして 堤防の除草作業にやぎを導入するそうです。 どうやら今年、一般社団法人ミーツプロジェクトが三重県桑名市に 「ヤギの森かいづ」というヤギ牧場がオープンしたらしく その法人と市の活動とのことです。岐阜在住の投稿