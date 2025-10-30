◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクはシリーズ3勝1敗として、5年ぶりの日本一に王手をかけ、第5戦に臨む。第4戦ではソフトバンクの代打策が貴重な追加点を生んだ。2点リードの6回2死二塁。代打の切り札として待機していた近藤健介が打席に入り、右前適時打でリードを3点に広げた。1点差まで詰め寄られたが、結果的にこの1点が明暗を分けた。今シリーズでソフトバンクはここま