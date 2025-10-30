歌手・タレントのマルシア（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。「#孫活 #愛おしい時間」などのハッシュタグとともに、孫娘（2）との仲むつまじい2ショット写真を公開した。【写真】「可愛いお孫ちゃん」「綺麗なばーば」マルシア＆孫娘の“ニッコリ”2ショット先日27日の投稿で「マルシアの真夜中の囁き」と書き出し、1人娘・弥安さんとの親子時間を紹介するとともに母子2ショットを披露していたマルシア。この日の投