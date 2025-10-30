バンダイスピリッツは、『仮面ライダーエグゼイド』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月31日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー 平成ジェネレーションズエディション」(11,000円)「S.H.