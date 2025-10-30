本物の拳銃と同様の発射能力を持つ玩具銃を所持したとして、警視庁は３０日、千葉県袖ケ浦市の無職の男（６０）を銃刀法違反（複数所持）容疑で逮捕したと発表した。玩具銃を巡っては、殺傷能力のある商品が通販サイトなどを通じて国内に流通しており、警察が回収を進めている。発表によると、男は４月２２日、自宅で実弾を発射できる中国製の玩具銃２丁を所持した疑い。調べに容疑を認め、「海外サイトで購入し、そのまま自宅