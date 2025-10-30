ファミリーマートは12月17日・19日・20日、「FamilyMart FEST.2025」をMEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区)で実施する。ファミフェス2025同イベントは、同社がこれからチャレンジする新領域やコラボレーションなどを発表する場として開催するもので、12月17日にメディアデーを、12月19日・20日の2日間に一般デーを実施する。一般応募方法は11月下旬に発表される予定。今年のファミフェスは、「あそべるコンビニ」という挑戦を新