『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演! 南アジア縦断旅、裏側暴露」が26日に配信された。「くるま×ひろゆき生出演! 南アジア縦断旅、裏側暴露」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○マングローブ林で遭難しかけた事件の真相特別生配信では、「くるま&ひろゆき久しぶりの再会SP」と題し、令和ロマン・くるま、西村博之氏(以下、ひろゆき氏)、大前プジョルジョ健太ディレクターが生出演。南アジア