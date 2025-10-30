マイナビは、「推し活と仕事」に関する意識調査の結果を10月28日に発表した。同調査は2025年10月1日〜3日の期間、従業員数3人以上の企業に所属している全国の20〜50代の正社員20,165人を対象にインターネットを用いて行われた。20代正社員の約2人に1人が「推し活」をしている20〜50代の正社員約2万人のうち、「推し活をしている」割合は28.5%だった。年代別にみると、20代では「推し活をしている」割合が49.2％と全年代で最も高く