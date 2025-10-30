「ザ・ドリフターズ」の高木ブーが２９日に自身のＳＮＳを更新し、懐かしの写真を公開した。インスタグラムに「明日、取材があるので、アルバムを整理してたら、懐かしい写真を発見しました。志村の『バカ殿様』にゲストで出演した時のものです。今よりふっくらしてるし、若いなぁ。」とコメント。ハイビスカスが描かれた赤い羽織にはかま姿の写真をアップした。この投稿には「今も変わらず可愛いです」「ブーさん全然変わら