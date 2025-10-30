藤井一強だった将棋界が「藤井・伊藤」の二強時代へと変わりつつある。10月28日に行われた王座戦の最終局で、伊藤匠叡王が藤井聡太七冠（当時）に勝利し、タイトルを獲得。これで二冠となり、逆に藤井は六冠へと後退した。藤井はこれまでタイトル戦に33回出場しているが、敗れたのは昨年の叡王戦と今回の王座戦。つまり伊藤に敗北した二回のみだ。両者の対戦成績は藤井の14勝6敗だが、2024年度以降を見ると伊藤が6勝4敗と勝ち越