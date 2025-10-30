岡三証券グループ [東証Ｐ] が10月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.1％減の79.2億円に減った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比54.6％増の67.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.1％→22.5％に大幅上昇した。 株探ニュース