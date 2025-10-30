シキボウ [東証Ｐ] が10月30日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の4億円→5億円(前年同期は4.3億円)に25.0％上方修正し、一転して14.9％増益見通しとなった。 なお、26年3月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。 株探ニュース