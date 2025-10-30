5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、来年1月・2月に東京・大阪にて上演される舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』で主演を務めることが決定した。【写真】吉田仁人と初共演の鈴木曉も！豪華出演者一覧『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』は『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し『演技』×『殺陣』×『再現度』が大好評を博した。