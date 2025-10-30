◇ワールドシリーズ第5戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月29日ロサンゼルス）ワールドシリーズ（WS）第5戦は29日（日本時間30日）、ロサンゼルスで行われ、先発したブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）が7回まで投げて新人のWS最多記録となる12三振をマークした。1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムによる11奪三振を76年ぶりに更新した。ポストシーズン（PS）の新人投手では歴代4位