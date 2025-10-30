【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグは２９日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）は１―６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れ、通算２勝３敗となった。１番指名打者で出場した大谷は４打数無安打。第６戦は３１日にカナダのトロントで行われる。ＷＳの残りの試合は敵地で行われるため、本拠地ドジャースタジアムでは今季最後の公式戦となったドジャ