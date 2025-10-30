【NASCAR】第35戦 Xfinity 500／マーティンズビル・スピードウェイ（日本時間10月28日）【映像】弾き飛ばして首位浮上！衝撃の瞬間アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第35戦が開催された。プレーオフの上位進出争いをしている2台の間で見られた、壮絶なオーバーテイクがファンを熱狂させている。第33戦と第34戦で勝利したチェイス・ブリスコーとデニー・ハムリンは、最終戦のチャンピオンシップ（優勝