ワシントン近郊にある米国防総省（AP＝共同）【慶州共同】トランプ米大統領は30日、国防総省に対し、他の核保有国と「対等な立場」で核兵器実験を開始するよう指示したとSNSで明らかにした。「直ちに始める」とし、他国が実験を続ける中で「やむを得ない選択だ」と説明した。ロイター通信によると、米国が最後に核爆発を伴う兵器実験をしたのは1992年。韓国南部の釜山で中国の習近平国家主席と会談する直前に表明した。会談で