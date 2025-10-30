良品計画が自主回収する「ルームフレグランススプレー」の商品良品計画は30日、展開する無印良品で販売していた部屋用の芳香剤「ルームフレグランススプレー」シリーズの一部商品を自主回収すると発表した。製造工程の衛生管理が不十分で、雑菌が検出されたため。2024年9月以降に発売した「ウッディ」や「グリーン」など11種類が対象で、計約60万個を回収する。製造元からの連絡で発覚した。良品計画は「今回検出された菌は生