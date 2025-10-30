国会議事堂与野党は30日の参院議院運営委員会理事会で、高市早苗首相の所信表明演説に対する各党代表質問を11月5、6両日の参院本会議で実施する日程に合意した。ともに午前10時から始まる。佐藤啓官房副長官（参院議員）に代わり、尾崎正直官房副長官（衆院議員）が陪席することも確認した。野党は佐藤氏が自民派閥裏金事件に関わったとして、議運委理事会などへの出席を拒否していた。30日の理事会では自民が尾崎氏の陪席を提