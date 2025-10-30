来年2026年の年賀はがきの販売が、30日全国一斉に始まり、秋田市の郵便局でも買い求める人たちが列を作りました。園児「もういくつ寝るとお正月～」年賀はがきの販売にあわせ、秋田市の秋田中央郵便局では記念のセレモニーが行われました。 園児「いらっしゃいませ～」販売が始まった午前9時ごろには15人ほどが列を作り、早速買い求めていました。秋田中央郵便局畠山賢局長「大切な人からいただく手紙だったり