県はクマの対応に当たる職員を増やし、深刻化している被害の防止に向け体制を強化しました。新たに集められた26人が市町村や、クマ対応の支援に入る予定の自衛隊との調整などに当たります。太田朋孝記者「新たにクマ対策に当たる県職員が一堂に集められました。このあと発令式が行われます」県内では今年、これまでにクマに襲われるなどして3人が死亡し、53人がけがをしています。このうち約3分の2は今月に入ってからの被害です。