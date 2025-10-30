名古屋市南区の集合住宅に、娘2人を長時間放置したとして両親が逮捕された事件で、事件発覚時、生後3カ月の次女が頭の骨を折る大ケガをしていたことが分かりました。南区の会社員・北島遥生容疑者(23)と内縁の妻・北島エリカ容疑者(22)は今年7月、自宅に当時1歳の長女と生後3カ月の次女をおよそ7時間にわたり置き去りにした疑いで、30日朝に送検されました。夫婦ゲンカの通報でかけつけた警察官が、次女の体調不良に気付き事