ＪＢＣＣホールディングス [東証Ｐ] が10月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の37.4億円に伸び、通期計画の69億円に対する進捗率は54.3％となり、5年平均の54.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.3％増の31.5億円に伸びる計算になる。 同