冬の空間に、やさしくなじむ楕円形こたつ「アウロラ」丸みのあるフォルムが、空間にやさしさをプラス部屋にこたつを置くと、冬の風景がちょっと変わって見えてきます。そこに生まれるのは、あたたかさだけでなく、人が自然と集まる空間。特に丸みのあるフォルムのものなら、心までほぐしてくれそうです。このたび登場したのが、楕円形こたつ「Aurora(アウロラ)」。曲線のやさしい佇まいと、冬のあたたかさを支えてくれる道具として