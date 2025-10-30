バルセロナは29日、MFペドリが左足腿二頭筋を断裂したことを発表した。『ESPN』によると11月の国際Aマッチウィーク前に復帰することは難しく、数週間の離脱が見込まれているという。ペドリは今季全試合の先発出場を続けていたが、今月26日のエル・クラシコで2枚目の警告による退場となり次節の出場停止が確定していた。ただ負傷により11月2日のエルチェ戦のほかUEFAチャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦と国際Aマッチウ