日本サッカー協会(JFA)は28日、エリート女子GKキャンプU-16メンバーを発表した。この活動は将来の日本女子代表(なでしこジャパン)のGKを発掘・育成するプロジェクト。11月4日から6日までJヴィレッジで行われ、一部のトレーニングはJFAアカデミー福島と合同で実施する。▽GKコーチ小林忍(JFAコーチ/U-19日本女子代表GKコーチ)山崎史登(JFAアカデミー福島)▽GK五十嵐香奈(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)松井美空(東海大福岡