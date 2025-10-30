全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のラムしゃぶの店『北海道しゃぶしゃぶポッケ恵比寿店』です。ヘルシーで上品な味わいにうっとりくるんと丸めた肉の山盛りにゴクリと喉が鳴る。その薄さわずか0．3mm。そっと掴んで鍋の中でひらりと揺らせば霜が降りたように色付き、頬張ればあっさり上品な旨みが口中にスパーク……ラムしゃぶである。ラムしゃぶ『北海道しゃぶ