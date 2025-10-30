この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でヒョンデが「The all-new NEXO」を日本初公開 ■航続826kmと高出力を実現した新燃料電池＆パワートレインを採用 ■洗練されたデザインと快適性でFCEVの新基準を提示する これから日本でも普及が見込まれるFCEV ヒョンデが今後力を入れていくというFCEV（水素電気自動車）がNEXO（ネッソ）だ。FCEVは水素と酸素の化学反応によって生まれた電気エネルギーが、インバーターを