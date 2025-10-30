サッカー元日本代表FW大迫勇也選手が29日、所属するヴィッセル神戸の学校訪問事業で神戸市内の小学校を訪れ、子どもたちと交流を深めるとともに、今後への意気込みも述べました。子どもたちにサッカーに触れる機会を増やしてもらおうと、ヴィッセルが2010年から続けている社会貢献活動「GOAL for SMILE」。公式戦での得点1ゴールにつきサッカーボール4球を神戸市内の小学校へ寄贈するというものです。神戸市立東町小学校を訪れ