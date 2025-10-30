ＳＢＩレオスひふみ [東証Ｇ] が10月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の10億円に減った。 同時に、従来6.8円を計画していた今期の年間配当を未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.9％増の5.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の17.5％→18.0％に上昇した。 株探ニュース