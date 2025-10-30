Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。渡辺翔太、ラウールとのユニット曲「サンシャイン ドリーマー」のMV撮影時のオフショットを投稿し、ファンの注目を集めている。 【画像】向井康二＆渡辺翔太＆ラウール「サンシャイン ドリーマー」オフショット／【動画】Snow Man「ユニット曲MV鑑賞会」 ■“デニムオンデニム”にメンカラシャツを合わせた向井康二＆渡辺翔太＆ラウール