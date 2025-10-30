30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ134304 -31.5 45400 ２. 野村日経平均 1721236.4 53370 ３. 日経Ｄインバ 11749 -35.35727 ４. 楽天Ｗブル 11392-6.3 53830